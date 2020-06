Ilaria Capua: «Virus clinicamente sparito perché è migliorato il sistema»

«Virus clinicamente non esiste più? Credo che ZangrIllo non parli a sproposito». Queste le parole di Ilaria Capua durante "Aspettando Le Parole" su Rai3. «Credo che il virus clinicamente non esista più ma non è merito del virus: lui fa il virus non è una fucilata è un patogeno che si manifesta in maniera diversa a seconda di diversi fattori, e le manifestazioni cliniche sono molto più gravi quando non c'è una cura. In realtà è migliorato tutto il sistema ma da ex virologa vi posso dire che quando si dice che il virus è indebolito equivale a dire che una macchina 4 cilindri va a 3».

Zangrillo: «Il virus clinicamente non esiste più»

La scienziata ha poi detto: «Non sono più una virologa, non ho più un laboratorio dal 2012, l'ho lasciato per seguire Mario Monti il politica, poi mi sono trasferita negli USA. Ora dirigo un centro multidisciplinare. Ho fatto il virologo per anni, ma adesso posso mollare e dire che sono una ex virologa».



