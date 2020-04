Coronavirus, si sono aggravate le condizioni del veterinario di Notaresco, in provincia di Teramo, che prestava servizio per la Asl anche nei comuni della Valfino. Ieri l’uomo è stato trasportato nel reparto di terapia intensiva del Covid hospital di Atri e intubato. Tre giorni fa, sempre a causa del coronavirus, è stato ricoverato anche il fratello dentista: al momento le sue condizioni non prestano preoccupazione.

Coronavirus, infettato medico del 118: è il 71esimo a Teramo

Il caso dei due fraelli - Eraldo, il veterinario ha 64 anni e Enzo,il destista ne ha 58 - ha fatto molto scalpore a Notaresco e ha acceso ancora di più i riflettori sulla zona zona della Valle del Fino con quasi cento infattati e 16 morti .

Coronavirus, caccia agli asintomatici nella zona rossa pescarese

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA