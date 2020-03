Sono una cinquantina le persone al centro del processo di tracciabilità da parte dell’autorità sanitaria per aver avuto contatti col primo lancianese, di 32 anni, risultato positivo al coronavirus e ricoverato al reparto malattie infettive di Chieti. I suoi sintomi sono remissione e le condizioni di salute in netto miglioramento; non ha febbre e la prossima settimana sarà sottoposto a test di controllo. La settimana scorsa, di ritorno da un corso di formazione, il giovane era rientrato da Reggio Emilia e una volta a... Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA