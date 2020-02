Coronavirus, un ricoverato a Chieti con sintomi influenzali: rientrato da 10 giorni dalla Cina

Coronavirus, un residente di Chieti appena tornato dalla Cina è trattenuto in osservazione in modo precauzionale . L'uomo si è presentato spontaneamente oggi pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti, «riferendo di essere rientrato dalla Cina lo scorso 28 gennaio» dice una nota della Regione Abruzzo. Cioè dieci giorni fa. L'uomo, che è entrato nella struttura sanitaria indossando una mascherina, presentava sintomi febbrili e una leggera tosse.

Al triage è stato attivato il protocollo precauzionale introdotto per il Coronavirus e il paziente è stato trasferito in sorveglianza sanitaria nel reparto di malattie infettive, dove è ricoverato in isolamento, per essere sottoposto agli accertamenti necessari per formulare la diagnosi. In ospedale in pochi minuti è stato il panico con fuggi fuggi di pazienti in attesa tanto che la Regione, nella nota, precisa: «Il pronto soccorso dell'ospedale di Chieti non è mai stato chiuso ed è perfettamente operativo».



Ultimo aggiornamento: 19:25

