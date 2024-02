Burrasca di Carnevale in arrivo: pioggia, forte vento e neve. Ecco da quando e dove, le previsioni

Burrasca di Carnevale in arrivo. In Italia ci si prepara ad un importante cambiamento delle condizioni meteo a partire da venerdì 9 febbraio, con piogge e temperature in calo. Il super anticiclone che ci ha accompagnato nelle ultime settimane ha i giorni contati, la situazione meteorologica sta finalmente per cambiare, come conferma Edoardo Ferrara di 3b meteo.

I prossimi giorni

Fino a giovedì 8 febbraio bisogna attendersi poche novità, nonostante i primi segni di cedimento dell’alta pressione. Al Nord è prevista una maggiore nuvolosità, a partire dalla Pianura Padana e dalla Liguria, ma anche lungo il versante tirrenico (con anche qualche sporadica precipitazione non esclusa). Le temperature si manterranno ancora sopra le medie stagionali, specie in montagna, lungo il versante adriatico e al Sud.

Qualità dell'aria in Pianura Padana ancora pessima.

Venerdì e week-end: cambia tutto

Da venerdì 9 febbraio arriverà un'intensa perturbazione atlantica che proseguirà anche nel weekend. Previste piogge al Nord già da giovedì sera, che saranno più intense e diffuse venerdì quando si estenderanno progressivamente anche al Centro.

Il culmine del maltempo si raggiungerà tra sabato e domenica quando piogge, rovesci e anche qualche temporale bagneranno gran parte d’Italia, il particolare al Nord e sul versante tirrenico. Le precipitazioni risulteranno più occasionali invece lungo il versante adriatico, estremo Sud e Sicilia (non di grande aiuto, dunque, per le attuali condizioni di siccità). Tornerà a nevicare sulle Alpi, talora copiosamente (quote medie), mentre sull’Appennino sarà pioggia prevalente con miti venti da Sud.

Soffieranno forti venti di burrasca in particolar modo nel weekend, con raffiche di Scirocco e Ostro talora superiori ai 70-80km/h al Centrosud. Le temperature pertanto si manterranno ancora piuttosto miti considerando il periodo, sebbene al Nord saranno in progressivo calo ed entro la prossima settimana anche sul resto d’Italia, con clima in genere più freddo. Migliorerà inoltre in modo deciso la qualità dell’aria in Pianura Padana, ammorbata per oltre due settimane da forte inquinamento.