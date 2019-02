Umberto Bossi grave: malore in casa, è in rianimazione a Varese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malore per Umberto Bossi . Il fondatore della Lega, 77 anni, si è sentito male nella sua casa di Gemonio nel varesotto nel pomeriggio di oggi intorno alle 16.30 ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Varese . Bossi è in rianimazione e sarebbe sotto sedativi. Da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero in lieve miglioramento. Bossi avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato a terra battendo la testa. A dare l'allarme sono stati i familiari presenti.«Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito» mentre era a casa, riferisce la struttura sanitaria. Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bossi verranno diffusi intorno alle 12 di venerdì.A quanto apprende l'agenzia Ansa da fonti della Lega, a Bossi è stata eseguita una angiotac al cervello dalla quale non sarebbe risultata alcuna emorragia in corso. I valori ematochimici sarebbero bassi e questo potrebbe aver scatenato una crisi, probabilmente epilettica. Il fondatore della Lega muoverebbe il braccio destro.«Forza Umberto! Tieni duro!»: lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.«Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te». Lo scrive su Twitter l'ex ministro della Lega e a lungo braccio destro di Bossi, Roberto Maroni.