Covid, il bollettino di oggi 5 maggio: 48.255 casi e 138 morti, tasso di positività al 14,7%

Covid, il bollettino di giovedì 5 maggio 2022. Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 47.039. Le vittime sono invece 138, rispetto a ieri 14 in meno. Sono 327.178 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 335.275. Il tasso di positività è al 14,7%, stabile rispetto al 14% di ieri. Sono 369 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.384, ovvero 230 in meno rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI MEDICINA Covid, sale l'allarme in Cina: test di massa a Pechino. A... LO STUDIO Long Covid, come riconoscerlo? Una ricerca italiana scopre le... RIETI Covid: i contagi continuano a scendere I DATI Covid, terapie intensive e ricoveri in calo. Cartabellotta:...

Oms: 15 milioni Covid di morti in 2 anni

In 2 anni di Covid-19 quasi 15 milioni di morti in eccesso. È la nuova stima dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui «l'intero bilancio delle vittime associato direttamente o indirettamente alla pandemia (descritta come 'mortalità in eccessò) tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 è stato di circa 14,9 milioni» di vite perse (range da 13,3 milioni a 16,6 milioni). La maggior parte delle morti in eccesso (84%) si concentra nel Sudest asiatico, in Europa e nelle Americhe. Circa il 68% delle morti in eccesso si concentra in soli 10 Paesi a livello globale.