Buone notizie anche per le tariffe del gas di marzo. Sono in arrivo sensibili riduzioni per le bollette, stando ai calcoli di Assoutenti, dopo il forte calo dei prezzi sui che hanno toccato il livello minimo da inizio dicembre 2021.

Calo bollette

Il 2 marzo prossimo Arera comunicherà le nuove tariffe del gas sul mercato tutelato per il mese di febbraio - spiega l’associazione - e se proseguira fino a fine mese il trend al ribasso delle quotazioni, le bollette potrebbero registrare un sensibile calo, attorno al -18%. La riduzione della bolletta porterebbe le tariffe gas sul mercato tutelato a 81,48 centesimi di euro per metro cubo, equivalente ad una spesa annua pari a 1.140,72 euro a famiglia, con un risparmio netto di 250 euro annui rispetto alle tariffe oggi in vigore - analizza Assoutenti. Ancora piu forte il risparmio rispetto allo scorso anno, quando le tariffe del gas nel primo trimestre raggiunsero quota 137,32 centesimi di euro per metro cubo: un calo delle bollette del 18% a febbraio equivarrebbe ad una minore spesa annua addirittura di 782 euro a nucleo.

Caro bollette, faro sugli aiuti del governo

«Occorrerà attendere la decisione finale di Arera, ma i presupposti per un sensibile calo delle bollette ci sono tutti - commenta il presidente Furio Truzzi tuttavia a marzo scadra l’azzeramento degli oneri di sistema disposto dal governo per il primo trimestre del 2023, misura che se non sara rinnovata cancellera in un solo colpo la riduzione delle tariffe e portera ad una nuova impennata delle bollette gia dal mese di aprile», avvisa Truzzi.