Una vacanza nella vacanza, per Barbara e Luigi Berlusconi. Che nei giorni di Ferragosto hanno lasciato la Costa Smeralda, troppo affollata, e si sono diretti a bordo dello yacht di famiglia, il Morning Glory, a Capri. E proprio qui avrebbero trascorso la serata fatale da cui sarebbe partito il contagio Covid che ha sconvolto la famiglia dell'ex premier. Una serata all'Anema e Core tra canti e balli e assai poche mascherine, affollata anche da tanti ragazzi della Roma bene, che si sarebbe trasformata in un cluster vip.

Ultimo aggiornamento: 13:50

I primi sintomi sono stati avvertiti quasi subito da, tanto da suggerire un test immediato, se non in alto mare quasi. Tornati in Sardegna, infatti, il Morning Glory ha gettato l'ancora nella baia di Portisco. Qui alcuni medici sono saliti a bordo evitando di dare nell'occhio, e hanno effettuato i tamponi a tutta la comitiva. Il risultato: positivi Barbara e Luigi, ma anche il compagno di lei, Lorenzo, e i due figli maggiori dell'ex dirigente del Milan. A quel punto nessun contatto ci sarebbe più stato tra i berluschini e papà Silvio, volato via precipitosamente alla volta di Arcore.