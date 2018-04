Scontro Salvini-Berlusconi. Matteo: «L'Italia non sia complice». Silvio: «Meglio tacere»

«Stanno ancora cercando le armi chimiche di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi missili intelligenti, aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco, fermatevi. #stopwar», ha scritto su Facebook, il leader della Lega.

Duro Berlusconi. «In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. «Serve un governo forte e autorevole, quello del centrodestra, perché oggi purtroppo siamo arrivati ad una situazione in cui abbiamo un governo che non conta niente». Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

