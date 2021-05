Conto alla rovescia per le prenotazioni del vaccino in farmacia. Nel Lazio il vaccino anti Covid in farmacia si potrà prenotare dai primi di giugno e quindi, nei giorni successivi si partirà anche con le somministrazioni che, in questa fase iniziale saranno fatte con il J&J, a dose unica, per gli under 50.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati