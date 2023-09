Asteroidi passeranno vicino alla Terra questa settimana (3 sono grandi come aeroplani): ecco quando

Secondo l'Asteroid Watch della NASA, cinque asteroidi passeranno vicino alla Terra questa settimana. Non minacceranno il pianeta, ma saranno molto grandi.

Sulla Luna acqua, metalli preziosi e fonti d'energia: ora Usa, Cina, Russia e India si contendono le risorse

Il calendario

Sono cinque gli asteroidi che tra il 6 e il 12 settembre voleranno vicino alla Terra: uno avrà le dimensioni di una casa, uno di un autobus e tre quelle di un aereo. steroid Watch della NASA, mercoledì 6 settembre l’asteroide denominato JA5 volerà a 3,17 milioni di miglia dalla Terra. L'asteroide, scoperto per la prima volta nel 2021, è alto circa 59 piedi.

L'8 settembre sarà invece il turno di QC5 e GE, che sfrecceranno rispettivamente a 2,53 e a 3,56 milioni di miglia dal pianeta. QC5 è lungo circa 84 piedi, ha le dimensioni di un aereo ed è stato scoperto quest'anno, mentre GE ha le dimensioni di un autobus a 26 piedi ed è stato rilevato nel 2022.

Secondo la NASA, gli altri due asteroidi delle dimensioni di un aereo dovrebbero sorvolare la Terra il 10 settembre: QF6, largo 68 piedi, passerà a 1,65 milioni di miglia dal nostro pianeta, mentre QE8, lungo 170 piedi, passerà a 945.000 miglia.

Come confermato dal National Aeronautics and Space Administration, gli asteroidi non rappresentano una minaccia per la Terra, considerando che la distanza media tra la Terra e la Luna è di circa 239.000 miglia, e che nessuno di loro supera i 492 piedi, ovvero 150 metri.

Lo scorso marzo, un altro asteroide di dimensioni comprese tra 140 e 310 piedi era già passato vicino alla Terra, non facendo alcun tipo di danno. Un fatto storico, considerando che asteroidi di queste dimensioni passano vicino al nostro pianeta circa una volta ogni dieci anni.

Come riportato anche sul sito dell'agenzia spaziale, sono stati scoperti più di 32.000 asteroidi vicino alla Terra. Di questi, 853 sono più grandi di un chilometro, mentre 10.541 sono più grandi di 140 metri. Inoltre, tre asteroidi sono passati più vicino alla Terra che alla Luna negli ultimi 30 giorni.