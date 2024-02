Allerta meteo per maltempo in dodici regioni: a Milano monitorati i fiumi, chiusi i cimiteri a Napoli

Scatta l'allerta meteo in diverse regioni per il maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dove le allerte meteo?

Sulla base dei fenomeni previsti e stata valutata per domani, sabato 10 febbraio, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, allerta gialla su alcuni settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Umbria, sull’intero territorio di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e su gran parte della Sardegna.

L'allerta in Lombardia

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdi 9 febbraio, precipitazioni diffuse su Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Toscana settentrionale.

Monitorati i fiumi a Milano

A causa della pioggia, da questa sera è allerta gialla a Milano per rischio idrogeologico. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha ha diramato l' allerta anche per rischio idraulico a partire dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 10 febbraio. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città

Allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 9 alle 23.59 di domani, sabato 10 febbraio, su tutta la Campania.Si prevedono «precipitazioni sparse, localmente di moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti forti meridionali con possibili raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti». Attenzione, raccomanda la Protezione Civile, dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. In considerazione del vento forte si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta del verde pubblico nonché delle strutture mobili e temporanee. La Protezione Civile ricorda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Cimiteri chiusi a Napoli

In seguito all'avviso di allerta meteo con livello di criticità giallo, diramato dalla sala operativa della Protezione Civile della Regione per la giornata di domani, sabato 10 febbraio, è stata disposta la chiusura dei cimiteri cittadini. È quanto si legge in un'ordinanza sindacale.

Allerta meteo in Toscana

«Emessa allerta gialla dalla nostra sala regionale per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale dalle ore 20 di oggi venerdi 9 febbraio e per tutta la giornata di domani sabato 10». Lo comunica il governatore della Toscana Eugenio Giani esortando la cittadinanza a prestare attenzione. «Previste piogge inizialmente sulle zone nord-occidentali, in estensione al resto della regione dal pomeriggio e in particolare in serata. Temporanea attenuazione delle precipitazioni nella notte e nelle prime ore del mattino di sabato, poi nuova intensificazione nel pomeriggio-sera. Le piogge saranno piu insistenti e abbondanti sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi. Cumulati di pioggia massimi fino a 150mm».

Allerta nel Lazio

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’ allerta gialla dalla serata di oggi, venerdi 9 febbraio, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio: venti dai quadranti meridionali, da forti a burrasca e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita, possibili grandinate, frequente attivita elettrica e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.