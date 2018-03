Legge 104 per depressione: come fare domanda di invalidità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi soffre dipuò richiedere l'applicazione della, vedendo riconosciuta così la propriaAnche lafra le patologie invalidanti che danno diritto ai benefici della. Il disturbo depressivo maggiore, qualora certificato da un'apposita commissione medica, rientra infatti fra le malattie che possono influenzare in modo negativo sia la vita sociale e lavorativa, sia lo stato di salute complessivo.Nei casi più gravi - quelli che comportano un vero e proprio handicap con conseguente riduzione della capacità lavorativa - con accertata invalidità e non autosufficienza, è quindi possibile richiedere la"Parliamo di invalidità causata dallo stato ansioso depressivo - spiega il portale di informazione legale La Legge per Tutti - quando dalla depressione deriva una riduzione della capacità lavorativa. In particolare, per quanto riguarda i casi più frequenti, relativamente alle patologie depressive, le tabelle relative alle percentuali d'invalidità riconoscibile indicano i seguenti importi:- Sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10%- Sindrome depressiva endoreattiva media: 25%- Sindrome depressiva endoreattiva grave: dal 31% al 40%- Sindrome depressiva endogena lieve: 30%- Sindrome depressiva endogena media: dal 41% al 50%- Sindrome depressiva endogena grave: dal 71% all’80%- Nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: dal 21% al 30%- Nevrosi fobico ossessiva lieve: 15%- Nevrosi fobico ossessiva grave: dal 41% al 50%- Nevrosi ansiosa: 15%- Psicosi ossessiva: dal 71% all’80%.In base alla percentuale di invalidità riconosciuta per depressione, l’interessato può aver diritto a diversi benefici ed a prestazioni di assistenza".COSA SPETTA AL RICHIEDENTE - Qualora, spiegano gli esperti, il lavoratore depresso sia dunque riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, avrà diritto a tutti i benefici connessi alla legge 104, quali, ad esempio, i permessi retribuiti mensili (diritto di assentarsi per 3 giornate al mese), scelta della sede di lavoro, rifiuto al trasferimento, agevolazioni fiscali.COME FARE DOMANDA - Dopo che il medico curante avrà valutato lo stato depressivo del paziente, verrà emesso un certificato medico introduttivo con l’eventuale indicazione dell’invalidità riscontrata e dell’handicap, poi trasmesso telematicamente all’Inps.Allegando il numero di protocollo del certificato, la domanda dovrà essere inviata all’Inps attraverso il servizio, accessibile dal sito Web dell’istituto, 'Domanda di invalidità'. Se non fosse possibile accedervi via internet, la domanda potrà essere inviata anche tramite patronato o Contact Center.Una volta compilata e inviata la domanda correttamente, l'Inps fisserà un appuntamento con la commissione medica Asl per l’accertamento dell’handicap. Se il richiedente non sarà in grado di recarsi alla visita, sarà possibile richiedere anche una valutazione direttamente al proprio domicilio.