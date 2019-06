Meteo . Che si tratti di un giugno caldissimo ce ne siamo accorti tutti. Adesso potremo parlare addirittura di giugno da record visto che le temperature previste tra mercoledì e venerdì sono valori che non si raggiungevano da oltre 100 anni. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che il bollino nero si registrerà soprattutto in 42-43 gradi polverizzando tutti i record precedenti. Clima rovente e bollino nero anche sul resto del Nord come a Pavia, . Che si tratti di un giugno caldissimo ce ne siamo accorti tutti. Adesso potremo parlare addirittura di giugno da record visto che le temperature previste trasono. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che il bollino nero si registrerà soprattutto in Piemonte ed in città come Alessandria, Asti e Vercelli dove il ribollire dei termometri li spingerà fino a valori prossimi aipolverizzando tutti i record precedenti. Clima rovente e bollino nero anche sul resto delcome a Pavia, Milano , Bolzano, Rovigo, Padova e poi Ferrara e Bologna con valori compresi fra i 39 e 41°C. Città roventi anche su alcuni tratti del Centro.



In elevato tasso di umidità, inoltre, renderà ancora più elevati i valori delle temperature percepite con minacciosi livelli di disagio fisico, soprattutto per bambini e anziani. In Toscana , ad esempio, Firenze e Prato si guadagneranno anch'esse il bollino nero con i loro 39-40°C. Anche Roma farà la sua parte seppur con temperature lievemente inferiori ed attestate sui 36-37°C. L', inoltre, renderà ancora più elevati i valori delle temperature percepite con minacciosi livelli di disagio fisico, soprattutto per bambini e anziani.

Bollino rosso. Sos caldo domani 27 giugno in 6 città italiane e venerdì 28 giugno in 16. Tanti, infatti, sono i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi le fasce della popolazione fragili. I meteorologi infatti prevedono caldo record, al Nordovest anche superiore a quello registrato nell'estate 2003 che si distinse per la lunga durata. Domani, in particolare, contrassegnate dal bollino rosso saranno Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. A queste sei città si aggiungeranno giovedì Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il ministero della Salute consiglia di evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18, fascia oraria in cui suggerisce anche di non svolgere attività fisica intensa all'aria aperta. Tra le altre indicazioni, bere liquidi, seguire un'alimentazione leggera, fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci e utilizzare correttamente il condizionatore.



La redazione del sito www.iLMeteo.it comunica però che in tutto questo inferno di clima rovente ed irrespirabile, ci sarà un angolo del paese dove si potrà sicuramente respirare un'aria più salubre ed umana. Parliamo del Sud dove, nonostante i valori termici saranno comunque superiori alla media del periodo, i termometri si manterranno decisamente più bassi ad eccezione di alcune aree della Campania, come il casertano avvolto da un caldo più deciso e con punte prossime ai 36-37°C.

Piano per gli anziani nel veneziano - Con l'arrivo dell'ondata di calore, sono 2666 i cittadini della provincia veneziana ad essere a rischio. Il territorio, tra Comuni e Ulss, ha quindi attivato il piano caldo. Un progetto consolidato che sarà attivo durante tutta l'estate, ed eleva il livello di guardia in occasione delle giornate più calde. Sarà come di consueto la Regione Veneto a segnalare l'arrivo dei periodi più pericolosi, attraverso i consueti bollettini di Arpav sulla temperatura e sulla qualità dell'aria. La Regione ha inoltre attivato il numero verde 800.462.340, realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo, oltre al servizio di reperibilità al numero verde 800.900.009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della Sezione Protezione Civile. Gli anziani «fragili» saranno quindi monitorati con grande attenzione. L'Ulss tiene a precisare che i familiari devono ricordarsi che gli anziani sono comunque persone deboli: è importante quindi seguirli, con una visita o con una telefonata. E poiché d'estate è fondamentale la reidratazione costante, e al contrario l'anziano tende a perdere lo stimolo della sete, va verificato che questi soggetti si comportino correttamente. Da ultimo, Ulss richiama i cittadini ad un senso civico nei confronti dei vicini facendo sì che si aiutino le persone sole, anziane o in difficoltà.

