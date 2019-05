Crisi di governo. «Dopo le europee è probabile che ci sarà una crisi di governo, ma se i conti dello Stato sono saltati, e sono saltati, credo sarà giusto che siano gli italiani a dire chi affronterà questi temi: non c'è spazio per governi parlamentari o tecnici per assumere queste responsabilità», dice Zingaretti.



Salva Roma. Sul "Salva Roma" dovremo leggere e guardare, ma non lo chiamerei "Salva Roma", è un eccesso ideologico. Va sottratto alla lite tra i due partiti».

Lo voterete?

, chiede Maria Latella: «Vediamo nel merito - ha risposto Zingaretti -, ma senza preclusione a farlo se ci sono le condizioni».

Cannabis si combatte contrastando la mafia. «Critico la guerra che Salvini ha iniziato a fare contro i canapa shop, la lotta allo spaccio va fatta nella mafia, per le strade, combattendo il traffico di droga», dice il segretario del Pd.

Nomadi, difendo Raggi ma passerelle non servono. «La sindaca Raggi l'abbiamo difesa tutti, ma non si può andare nelle periferie solo quando c'è un problema. Lo Stato e le istituzioni ci devono stare tutti i giorni. L'importante è non fare le passerelle e andarci solo quando c'è emergenza», ha detto Nicola Zingaretti.

«Non farò mai il buffone e non dirò mai bugie» mentre «quello che stiamo vivendo è il teatro delle finte polemiche fra Salvini , che litigano su tutto ma poi dicono governeremo altri 4 anni». Lo ha detto Nicola Zingaretti , segretario del Pd, intervistato dasu. «Io non sopporto stare sul dirigibile - ha aggiunto - dove non si pensa più alle condizioni materiali di vita delle persone».