Vito Crimi, M5S, rinuncia all'indennità di Presidenza: «Spero che i colleghi degli altri partiti facciano altrettanto»

Vito Crimi, M5S, mantiene solo lo stipendio base da parlamentare e rinuncia alle indennità di cariche aggiuntive. «È ormai noto a tutti che nel M5S rinunciamo alle indennità di carica aggiuntive per gli incarichi negli uffici di Presidenza. Pertanto non solo ho comunicato al Senato la mia volontà di rinunciare all'indennità di carica come Presidente della Commissione speciale per gli atti urgenti, ma ho anche invitato i colleghi delle altre forze politiche, eletti nell'ufficio di presidenza della Commissione, a fare altrettanto. È un gesto che, seppur minimo, dimostra un impegno fattivo a ridurre i costi della politica e a riavvicinare i cittadini alle istituzioni». Così su Facebook il senatore M5s Vito Crimi, presidente della Ccommissione speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA