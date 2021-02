Recovery Plan cittadino, ecco il progetto di 250 milioni in 9 punti

VARESE - Il sindaco Davide Galimberti ha presentato nei giorni scorsi il primo Recovery Plan cittadino parlando di «250 milioni di euro articolati in diversi ambiti e progetti: questo piano ha come obiettivo di aprire una discussione tra le forze del territorio affinché da qui a qualche mese si confezioni il progetto complessivo da mandare al governo».

Nove le aree interessate dal piano: 1. Tax free zone/Zone a tassazione agevolata

2. Avanzamento della digitalizzazione come strumento di innovazione del sistema competitivo, sia pubblico che privato 3. Rigenerazione patrimonio pubblico scolastico

4. Progetto “Verde di Qualità”, Rivoluzione del verde e riqualificazione energetica degli edifici, “Viaggio nei quartieri” 5. Cultura e Turismo

6. Riduzione tempi di connessione con Milano 7. Parità di genere e sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria femminile

8. Realizzazione Centro Ricerca Pre-competitiva Settore Automotive sostenibile e infine 9. Salute e Servizi Sociali

«È un'occasione unica che il Paese, così come questo territorio, deve sfruttare pienamente - ha aggiunto il sindaco - Per questo lanciamo questo dibattito che coinvolgerà interventi puntuali per il nostro Comune, quelli limitrofi e l'area vasta. Sì, 250 milioni è la cifra e sembra da capogiro ma se si rapporta allo stanziamento di più di 200 miliardi per il Recovery Plan italiano che arriveranno dall'Europa, si coglie l'importanza che questa sfida avrà sul futuro del nostro territorio. Per questo Varese vuole essere protagonista col suo “Future Recovery Plan 2021”».

