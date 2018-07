«Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo». Elena, senatrice del, si rivolge così, in un post pubblicato sulla propria pagina, al ministro della Saluteche annunciando di aspettare un bambino ha anche confermato che il governo cambierà con una proposta di legge l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola.LEGGI ANCHENel post su Facebook la senatrice racconta la storia del proprio figlio, che non si è potuto vaccinare per una malattia. «Faccio i miei più sentiti auguri alla ministra Giulia Grillo che diventerà mamma - scrive Fattori, che insieme al docente della Emory University Guido Silvestri ha elaborato la posizione del Movimento sui vaccini -. Le auguro anche di poter vaccinare suo figlio come ha dichiarato. Perché non sempre questa volontà si può adempiere. Mio figlio Nicol appena nato è stato ricoverato in terapia intensiva e, insieme a tanti bimbi fragili, almeno quelli che ce l'hanno fatta, è sopravvissuto alla sua prima infanzia grazie al fatto che non ha contratto malattie difficili. Non è andato al nido, non si poteva vaccinare, non sono stata libera di scegliere perché giravano malattie che dovrebbero essere scomparse e lui non ce l'avrebbe fatta. Le auguro anche che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo. Con la preghiera di ricordarsi, quando darà i suoi pareri sulla legge che verrà, di tutti i bimbi fragili e di tutte le mamme silenziose che li osservano senza fare clamore come foglie appese a un albero