Umberto Bossi non è stato rieletto al Senato, altro colpo per la Lega

Umberto Bossi non è stato rieletto. Secondo quanto riporta l’AdnKronos, tra i 23 senatori eletti in quota proporzionale per la Lega non figura il nome del fondatore, candidato come capolista al collegio plurinominale di Varese-Busto Arstizio. Nella circoscrizione del senatur, la Lega si è fermata al 14% e gli unici candidati proporzionali della coalizione sono andati a Fratelli d’Italia.

Un nuovo duro colpo per la Lega di Matteo Salvini, già al centro della tempesta per un deludente risultato nazionale sotto al 9%. Per Bossi sarebbe stata la decima elezione tra Camera e Senato, un record inferiore soltanto a quello di Pierferdinando Casini, rieletto per l’undicesima volta nell’uninominale di Bologna. Protagonista dell’ascesa del partito negli anni Ottanta, Bossi era entrato per la prima volta in parlamento nel 1987 e nel 1994 era stato tra i protagonisti del primo governo Berlusconi