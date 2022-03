Draghi: «Non siamo in un'economia di guerra, ma è bene prepararsi. Favorevole all'Ucraina in Ue»

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato a parlare nel secondo e ultimo giorno del summit Ue a Versailles, dove i capi di Stato e di governo dei 27 stati membri si sono incontrati in via eccezione per discutere della guerra tra Russia e Ucraina. Il premier italiano, dopo aver sottolineato la compattezza delle nazioni europee («mai così unite», le sue parole), ha spiegato che «più alte sono le sanzioni alla Russia, minore è il rischio che il conflitto si allarghi».

«Tetto al prezzo del gas complicato»

Sulla questione energia, ha aggiunto che mettere un tetto al prezzo del gas «è molto complesso. Su questo ci sono vari pareri. La Commissione al prossimo consiglio europeo presenterà un rapporto su come diminuire il contagio dal gas». Inoltre Draghi ha aggiunto che «non siamo in una economia di guerra, ma è bene prepararsi».

Ucraina nell'Ue

Sull’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea Mario Draghi si è detto «favorevole, ma nel rispetto dei Trattati, aggiungendo che sul tema però ci sono «sfumature» diverse tra i paesi europei: «C’è una grande disponibilità da parte di tanti, una grande determinazione da parte di altri e una notevole cautela da parte di altri ancora».