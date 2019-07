© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «È strano pensare a Berlusconi nella posizione del conservatore, lui che è stato sempre un rivoluzionario. Non vorrei che qualcuno stia tentando di mettergli addosso la giacca sbagliata». Lo ha detto Giovanni Toti conversando al telefono con l'Ansa a proposito dell'incontro con il Cavaliere e con l'altra coordinatrice del partito Mara Carfagna. «Io lo vedo nel ruolo del rivoluzionario e mi viene in mente la Rivoluzione Culturale lanciata da Mao in Cina, che pure è stata un'esperienza terribile e sanguinosa - ha proseguito -. Ma, solo simbolicamente in questo caso, l'idea di bombardare il quartier generale del partito, che era la parola d'ordine di Mao, per rilanciarne lo slancio di rinnovamento, mi pare appropriato al momento che vive Forza Italia. Berlusconi non reprima l'anelito al rinnovamento che viene dalla società. Può averne paura solo chi ricopre posizioni importanti» in Forza Italia, secondo Toti.