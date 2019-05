Striscione anti-Salvini a Brembate, i vigili del fuoco lo rimuovono prima del comizio

Stamattina alle 9 Salvini parlava a Brembate (Bergamo) ad un’iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla finestra uno striscione (vedi foto). Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo? pic.twitter.com/ZATp7HuoI6 — Giorgio Gori (@giorgio_gori) 13 maggio 2019

«Non ne so niente, basta che non ci siano problemi di ordine pubblico, che non si metta in pericolo la sicurezza dei cittadini o delle forze dell'ordine, poi ognuno scriva quello che vuole», ha commentato Matteo Salvini. «Gli striscioni dai palazzi non vanno rimossi nei comizi?», gli è stato chiesto a Zingonia. «Se comportano problemi per l'ordine pubblico sì - ha risposto -, se uno dice Salvini è brutto, chi se ne frega, de gustibus...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Loè controe i pompieri lo rimuovono. Accade a(Bergamo), dove alle 9 di stamani il ministro dell'Interno aveva in programma un comizio in vista delle elezioni europee del 26 maggio. A denunciare l'accaduto è il sindaco della cittadina,che su Twitter ha pubblicato anche le foto del prima e del dopo l'intervento dei vigili del fuoco.«Non sei il benvenuto», recitava lo striscione appeso sulla facciata di una casa a due piani. Salvini nemmeno era citato. «Una signora- denuncia il primo cittadino - ha esposto alla finestra uno striscione. Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo?».Non è la prima volta che si verifica un episodio simile: c'è un precedente avvenuto il 7 maggio scorso a Salerno, dove una signora aveva esposto uno striscione con scritto "Questa Lega è una vergogna". In quel caso per rimuoverlo era intervenuta la polizia.