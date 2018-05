Governo, si tratta: Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo al Colle

LEGGI ANCHE ----> l M5S e la Lega hanno informato il presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. Lo scrive in una notta l’ufficio Stampa del Quirinale.LEGGI ANCHE ----> Toti preme su Berlusconi:

. Un giorno ancora hanno i due partiti per far mutare la decisione di Sergio Mattarella. Il governo di servizio è in arrivo con tanto di premier una dozzina di ministri. Per fermarlo, o rinviare la sua presentazione dopo la giornata in più, servono novità concrete e non una nuova invocazione. Salvini e Di Maio continuano ad incontrarsi mentre chiedono di votare a giugno. Domani, per fermare il timing, i due dovranno salire al Quirinale. Berlusconi permettendo.

