Sardegna, iniziato lo spoglio

Gli exit poll, ieri sera, prefiguravano un testa a testa tra Christin Solinas (centro-destra) e Massimo Zedda (centro-sinistra), con una forbice rispettivamente tra il 36,5 e il 40,5% e il 35 e il 39%. La Lega figurava tra il 12 e il 16%. Crollo del Movimento 5 Stelle sotto la soglia del 20%: la forbice degli exit poll lo indica dal 14,5 al 18,5%, dopo che un anno fa aveva ottenuto il 42,5% dei consensi.

Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l'affluenza che si è attestata sul 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), +1,5% rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). I funzionari dell'ufficio elettorale della Regione stanno verificando, in questi minuti, la regolarità delle ripresa delle attività.È un piccolo paese dell'Oristanese, Bidonì, il Comune della Sardegna nel quale l'affluenza registrata alle 22 è stata la più bassa dell'Isola nell'ambito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna: 29,6%. Nella circoscrizione di Cagliari, invece, il numero maggiore dei votanti: Guamaggiore con il 72,9%.Nel frattempo si attendono i primi risultati elettorali, a partire dai voti per i sette candidati presidente: Francesco Desogus (M5s), Massimo Zedda (centrosinistra), Christian Solinas (centrodestra), Mauro Pili (Sardi liberi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Vindice Lecis (Sinistra sarda).