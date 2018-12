Salvini e il selfie al risveglio: «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro?»

di Simone Pierini

Matteo Salvini

Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella😋, il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 26, 2018

Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi.

Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri! @emergenzavvf pic.twitter.com/vlBWxWrow7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 26, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA