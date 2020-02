Salvini, le accuse per il caso Open Arms: sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, non fu atto politico

Open Arms, ecco le accuse contro Matteo Salvini: sequestro di persona plurimo aggravato e rifiuto di atti d'ufficio. Per il tribunale dei ministri che chiede di processare l'ex ministro non fu un atto politico. Oltre al leader della Lega Matteo Salvini risulta indagato anche il suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, posizione poi archiviata. Adesso le accuse all'ex ministro dell'Interno dovranno essere esaminate dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato.

Ruolo di primo piano

«Va anzitutto evidenziato l'indiscutibile ruolo di primo piano svolto e, per certi versi, rivendicato dal Ministro Salvini» nella vicenda sulla nave Open Arms, per il quale il Tribunale dei ministri ha chiesto l'autorizzazione a procedere al Senato per sequestro di persona. «Sin da quando, apprendendo dell'intervento di soccorso posto in essere in zona Sar libica dalla Open Arms, coerentemente con la politica inaugurata all'inizio del 2019, adottava nei confronti di Open Arms, d'intesa con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto interdittivo dell'ingresso o del transito in acque territoriali italiane, qualificando l'evento come episodio di immigrazione clandestina, a dispetto del riferimento alla situazione di distress del natante su cui i soggetti recuperati stavano viaggiando», scrivono le tre giudici del provvedimento di 110 di cui è in possesso l'Adnkronos.

