Salvini e il figlio sulla moto d'acqua: inchiesta su due poliziotti

Quelladellache scorrazza con a bordo il figlio dipotrebbe costare ai due poliziotti che presidiavano quel tratto di costa, una sanzione disciplinare con pena pecuniaria.La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo di inchiesta chiedendo alle indicazioni sui nomi dei due agenti che hanno cercato di impedire al giornalista Valerio Lo Muzio della Repubblica di filmare la scena, ma ancora prima la Questura ha aperto un procedimento disciplinare per accertare eventuali responsabilità dei due uomini.La sanzione, qualora venisse considerata necessaria, sarà proposta alla Commissione che si occupa del personale. A quel punto gli interessati presenteranno le loro controdeduzioni e verrà deciso se procedere o meno. La pena pecuniaria da imporre potrebbe arrivare fino a un prelievo del quinto dello stipendio, ma è una eventualità che si è verificata molto raramente e che è escluso che avvenga in questo caso. In attesa che l’inchiesta penale venga definita, comunque, l’azione disciplinare si blocca.