Salvini: «Aboliremo l'obbligo dei vaccini e le tasse sulle sigarette elettroniche»

«Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche». Lo ha scritto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest'ultimo poi, parlando a Rtl 102.5, ha detto: «Bisogna abolire la "Buona scuola" che ha rottamato migliaia di insegnanti».

«La Lega sui vaccini mostra mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell'estremismo dell'incompetenza», è stata la risposta del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. «L'Italia va vaccinata dagli incompetenti - ha continuato - La posizione di Salvini e di altri massimi esponenti della Lega che oggi dichiarano come primo provvedimento di voler abolire l'obbligatorietà vaccinale, è uguale a quella del Movimento 5 stelle. La Lega gioca per qualche voto in più sulla salute degli italiani, sulla salute dei nostri figli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA