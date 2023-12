Salario minimo, bocciata la proposta delle opposizioni. Schlein: «Ritiriamo la firma», Conte strappa il testo

L'Aula della Camera respinge l'emendamento dell'opposizione che puntava a riscrivere il testo della commissione Lavoro di Montecitorio sul salario minimo.

Salario minimo, Landini: «Per noi la battaglia rimane aperta»

Le reazioni

«Affossate una proposta giusta per l'Italia, calpestate le prerogative del Parlamento e delle opposizioni», ha aggiunto la segretaria del Pd. «Governare non significa umiliare le prerogative dell'opposizione, non è un diritto di cui disponete liberamente. La Costituzione non vi autorizza ad abusi di potere sulle minoranze», ha detto Schlein. «Oggi con questa scelta -prosegue Schlein- affossate il salario minimo su cui abbiamo raccolto oltre 500mila firme, ve ne siete fregati, gli avete tolto pure il nome. Puntate a cancellarlo dalla memoria collettiva, a rimuoverlo dal dibattito pubblico, a degradarlo a un capriccio delle opposizioni. Avete scritto una delega dove non ce ne è traccia. Aiutatemi a spiegarlo agli italiani: voi oggi votate contro una legge che dice che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. Allora ditelo: a voi va bene lo sfruttamento».

L'attacco

«La nostra legge come prima cosa rafforza la contrattazione collettiva, perché spazza via i contratti pirata, fatti per produrre precari. Nella vostra pericolosa delega invece eliminate i contratti comparativamente più rappresentativi e li sostituite con quelli più applicati: praticamente spalancate la porta ad altri contratti pirata. Andatelo a spiegare a chi lavora nella logistica, nei servizi, nella vigilanza. Andatelo a spiegare a chi vede l'Europa e vede il segno meno in Italia sul potere d'acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni rispetto a Francia, Germania e Spagna. Andatelo a spiegare a chi contribuisce per l'85 per cento alle entrate fiscali del paese e poi si trova sbattuti in faccia 14 condoni costruiti su misura per gli amici degli amici». «Andategli a spiegare che non possono scioperare perché per voi il diritto di sciopero è un residuo dell'Ottocento, che non possono avere un contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative, che non possono avere una soglia di dignità sotto la quale la dignità del loro lavoro è calpestata. Andate a spiegare a un ragazzo di Napoli che è normale che la sua busta paga sarà meno pesante di quella di un suo collega a Torino. D'altra parte voi siete quelli dell'autonomia differenziata che spacca il paese, figuriamoci se vi fa paura riabilitare per legge le gabbie salariali», ha detto ancora Schlein

Conte strappa il testo

Giuseppe Conte, di tutta risposta, ha strappato in Aula il testo della proposta di legge. «Questo gesto proditorio non lo compirete nel mio nome e nel nome del M5S. Per questa ragione ritiro la firma da questo provvedimento perché state facendo carta straccia del salario minimo legale. Questa battaglia è stata rallentata, ma la vinceremo perché il Paese è con noi», ha detto.