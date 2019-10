Berlusconi: «Salvini non ha preso soldi dalla Russia, me lo ha detto Putin»

Il leader di Forza Italia interviene sul R ussiagate . «Salvini non ha preso soldi dalla Russia

». Lo afferma Berlusconi

redo che Salvini lo abbia già detto. Ovvero, ha detto: io non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dalla Russia. A me questo è stato confermato personalmente dal presidente Vladimir Putin». Berlusconi ha così difeso il leader della Lega parlando ai microfoni di Rainews durante un'intervista registrata prima di arrivare a Spoleto, nuova tappa elettorale per le regionali in Umbria.

che dice di averlo saputo direttamente da Putin. «C