Spinto a portare in rosso conti di Ama, l'azienda che a Roma si occupa anche dei rifiuti. È quanto denuncia in un esposto l'ex ad e presidente di Ama Lorenzo Bagnacani. Secondo un'anticipazione de L'Espresso on line l'ex manager dell'Ama, congedato dall'amministrazione nel febbraio scorso, ha spedito a Piazzale Clodio un nuovo esposto dove accusa la sindaca in persona perchè -scrive l'Espresso- «avrebbe infatti esercitato pressioni indebite su di lui e sull'intero cda dell'azienda, finalizzate a determinare la chiusura del bilancio dell'Ama in passivo, mediante lo storno dei crediti per i servizi cimiteriali».



Secondo la denuncia del manager la sindaca lo avrebbe spinto «a togliere dall'attivo dell'azienda (il bilancio era in utile per oltre mezzo milione di euro, un dato di poco inferiore rispetto a quello dell'anno precedente) crediti che invece erano certi, liquidi ed esigibili con l'unico obiettivo - sostiene Bagnacani - di portare i conti di Ama in rosso»



Intantio la sindaca scrive un posdt sulla questione dei dipendenti Ama che sversavano olio nei tombini. «Sospesi e allontanati dall'azienda. Vi ricordate gli incivili di cui vi ho parlato ieri? Quelli che sono stati beccati mentre sversavano oli esausti di una friggitoria nel tombino di una fontanella nei pressi di un mercato ai Parioli?. Bene i dipendenti dell' Ama che li hanno aiutati sono stati sospesi e allontanati dall'azienda. È davvero un episodio inaccettabile. Che offende tutti noi cittadini ma soprattutto i tanti lavoratori onesti di Ama che ogni giorno operano con professionalità».







Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi sottolineando che l' Ama, una volta concluse le indagini, «è pronta a prendere provvedimenti disciplinari esemplari per questi dipendenti infedeli, compreso il licenziamento». «Sia chiara una cosa - conclude il sindaco - noi non facciamo sconti alle mele marce».

