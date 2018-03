Rocco Casalino M5S, nel curriculum un Master negli Usa ma l'Università nega. Lui: "Mi hanno hackerato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unnegli Stati Uniti per, capo della, che appare e scompare dalpresentato alle primarie delle regionali lombarde del 2013 e dal profilo Linkedin.Seabbia mai frequentato il master in business administration, il titolo più prestigioso tra le sue esperienze, è presto detto dalla stessa università americana: "Nessuno studente con quel nome e quel cognome ha frequentato la Shenandoah University e ha conseguito alcun titolo nell'anno indicato", ha scritto in una mail la segreteria dell'Istituto. Il messaggio era rivolto a un imprenditore toscano, Paolo Polverosi, che si è preso la briga di contattare gli Usa per avere conferma del titolo.Poco dopo il tweet dell'imprenditore, l'account Linkedin di Casalino è scomparso, e il capo della Comunicazione dei 5 Stelle ha dichiarato di essere all'oscuro di tutta la vicenda: «Non ho nessun master, non capisco perché ci sia scritto. E non ho mai usato Linkedin. Qualcuno deve averlo fatto al posto mio. Mi chiedo se qualcuno ce l’abbia con me, se sia una trappola. Forse c’è stato l’intervento di un hacker».Un curriculum gonfiato per raccogliere maggiori consensi? Casalino nega, e aggiunge: «Neanche mi candidai, ho fatto solo la graticola. Tra l’altro c’è un video di presentazione nel quale non cito nessun master».