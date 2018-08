Il Movimento lascia solo Fico: «Anche Luigi è contro di me»

di Stefania Piras

ROMA Cinguetta in solitudine Roberto Fico. E una rondine non fa primavera nel Movimento che ieri era tutto molto indaffarato e non ha trovato tempo, e voglia, di difendere la terza carica dello Stato che ha chiesto di far sbarcare i minorenni a bordo della nave Diciotti. Fico? Non pervenuto, né in chiaro e né a margine della lunga conferenza stampa di Luigi Di Maio. Perché Fico è «un problema del e per il Movimento», ha detto Matteo Salvini. Stai attento, ha scherzato l'altro ieri il capo della...