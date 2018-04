Niente più passeggiate per Roberto Fico, sarà costretto a usare l'auto della scorta

Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le passeggiate, "costretto" a rassegnarsi all'uso dell'auto della scorta. Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma anche a bordo di una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia -il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque dovuto capitolare sull'uso dell'auto. Questa mattina è arrivato all'Altare della Patria per prendere parte alle celebrazioni per il 25 aprile su una berlina grigia. «Ogni spostamento del presidente - spiegano all'Adnkronos dallo staff - è concordato con le forze dell'ordine. Per comprensibili ragioni di sicurezza, da qualche settimana il presidente è tenuto a usare l'auto della scorta per alcuni spostamenti. Non si tratta di auto blu», puntualizzano.

