Riforma giustizia, il governo pone la fiducia: in corso la votazione

È iniziata ed è in corso alla Camera dei deputati la seconda «chiama» sul primo voto di fiducia posto dal governo Draghi sulla riforma Cartabia. Le dichiarazioni di voto sono terminate poco dopo le 22.30 ed ora i deputati dovranno votare un testo diviso in due parti: una delega al governo, che prevede l'emanazione da parte dell'esecutivo di una serie di decreti legislativi, e alcune norme che, una volta approvate, entrano in vigore immediatamente. L’esito del voto è atteso in tarda notte.

Il fronte M5S

Questa riforma della giustizia è stato un «passaggio delicato e difficile», oggi «siamo chiamati ad esprimere il voto di fiducia» ma «il M5s ha già dimostrato la fiducia a questo governo con il suo comportamento coerente. Un atteggiamento anche molto critico su certi punto ma anche costruttivo». Lo ha detto il deputato del M5s Eugenio Saitta nelle dichiarazioni di voto.

Delega al Governo per l'efficienza del #processopenale, inizia la votazione per appello nominale sulla questione di #fiducia. Diretta: https://t.co/vxHIhrFzAz #OpenCamera — Camera dei deputati (@Montecitorio) August 2, 2021

«Se oggi siamo in Aula lo si deve anche al M5s. Noi abbiamo sempre cercato il dialogo con lei, abbiamo votato compatti ed oggi siamo qua», ha aggiunto rivolgendosi alla ministra Marta Cartabia. «La sua proposta originaria era lontana dal M5s, c'erano dei punti critici che la rendevano invotabile per noi. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti e abbiamo chiesto un supplemento di audizioni», ha ricordato Saitta elencando poi i risultati della mediazione con il M5s. «C'è tanto del M5s in questa riforma, la base è quella di Alfonso Bonafede - ha sottolineato -. Io credo che con il contributo di tutti abbiamo ottenuto un importante risultato per i cittadini», ha concluso annunciando il sì alla fiducia del Movimento.

Le proteste

«Il governo dei migliori usa i metodi peggiori. Siamo alla 35ma fiducia alla Camera, e alla 32ma al Senato. Un abuso del voto del fiducia che mostra un Parlamento esautorato fatto di spettatori pagati (non paganti) per ratificare decisioni prese altrove». Lo ha detto il deputato Ciro Maschio di FdI in Aula, contrario per Fratelli d'Italia, sulla fiducia sulla riforma della giustizia. «Io nostro è un no per il metodo e nel merito, perché di fatto viene minata l'obbligatorietà dell'azione penale», ha aggiunto.

