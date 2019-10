Renzi-Salvini, le pagelle: l'ex premier cattivista e il leghista incassatore

di Mario Ajello

Nel pugilato ci sono il picchiatore e l'incassatore. E così è anche in questo tipo di show. Non a caso il massmediologo Omar Calabre intitolò «Come nella boxe» un celebre saggio sulla politica in tivvù. Tra i due Matteo, il fiorentino va sempre all'attacco (pure troppo) e il lumbard s'impegna soprattutto ad attutire a volte in affanno i colpi ricevuti. Ma allo stesso tempo, il Matteo incassatore (che sui contenuti doveva prepararsi meglio) non dà all'attaccante la soddisfazione...