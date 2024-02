Regionali Sardegna, iniziato alle 7 via allo spoglio: in corsa quattro candidati

Elezioni regionali in Sardegna, tra le 7 e le 7.30 comincia lo spoglio delle schede nelle 1.884 sezioni distribuite nei 377 Comuni.

Regionali Sardegna, affluenza al 52.4% alle 22. Seggi chiusi, lo spoglio alle 7

Dopo la conta dei voti ricevuti dai quattro candidati a prendere il posto di Christian Solinas si passerà al conteggio dei voti di lista e infine le preferenze ricevute dai consiglieri. Non si escludono problemi durante gli scrutini perché la legge elettorale in vigore in Sardegna permette di esprimere la doppia preferenza di genere (due candidati di sesso diverso, ma della stessa lista) e c'è anche la possibilità del voto disgiunto (indicando un candidato consigliere di una lista e il presidente sostenuto da un'altra coalizione).