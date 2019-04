Il piano Lega-M5s fa rinascere le Province. Di Maio: «Per me si tagliano, chiedete a Salvini»

«Per me le province si tagliano. Punto. Ogni poltronificio per noi deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari. Questa è la linea del M5S. Per me si tagliano, chiedete alla Lega», ribatte deciso Luigi Di Maio in una nota. «In merito a quanto riportato dal Sole 24 Ore, si tratta di una riforma del Testo unito Enti locali portata avanti dalla Lega sulla quale il M5S non è assolutamente d'accordo», sottolineano altre fonti del M5S.

Con un progetto che andrebbe a cambiare quanto modificato dalla riforma Delrio, Lega e Movimento 5 stelle sono al lavoro per ripristinare le vecchie Province. A riportare la notizia è il "Sole24Ore", che cita alcuni passi della bozza delle Linee guida per la riforma degli enti locali alla quale i due partiti al governo stanno lavorando nel corso del tavolo tecnico-politico in conferenza Stato-Città.Ma secondo quanto si legge sul quotidiano, nella bozza viene riportata la definizione di Provincia che «ha un presidente, eletto a suffragio universale dai cittadini dei Comuni che compongono il territorio provinciale, coadiuvato da una giunta da esso nominata. A coadiuvare il presidente c'è poi il Consiglio, avente poteri di indirizzo e controllo, eletto a suffragio universale».Secondo il 'Sole24Ore', quindi, «il ritorno alle vecchie Province, con elezione diretta di 2.500 tra presidenti e consiglieri, è il piatto forte della proposta, insieme all’abolizione di 'ambiti ottimali (Ato) e degli altri enti e agenzie' che nel tempo hanno intercettato funzioni e risorse crescenti».«Pur di andare contro alle scelte del nostro Governo, fanno risorgere le vecchie province. Dopo aver salvato il Cnel e il bicameralismo paritario, torna l'elezione diretta delle province. Questo è il Governo del cambiamento: diminuiscono i posti di lavoro, aumentano le poltrone», scrive il senatore del Pd, Matteo Renzi. «Litigano su Siri, legge di bilancio, Rai, Libia, immigrazione, Roma, litigano su tutto. C'è una cosa che però li mette sempre d'accordo: spartirsi le poltrone. Con ritorno alle #Province pronti 2500 nuovi incarichi», si legge nel post su Twitter il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.