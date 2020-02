Prescrizione, Bonafede a Renzi: toni da Salvini, porto la riforma in Cdm

Bonafede tira dritto sulla riforma della prescrizione promettendo di aver intenzione di portarla in Cdm e mandando un chiaro messaggio a Renzi che per fermare la legge è pronto a far tremare il governo: «Siamo in maggioranza, invece vedo toni di chi sembra all'opposizione. A volte sembra che i testi glieli scrivano Salvini o Berlusconi», dice Bonafede.

«Il mio impegno è portare la riforma per abbreviare i tempi dei processi al Consiglio dei Ministri. Lì ciascuno si assumerà le sue responsabilità», dice il ministro della Giustizia al termine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario al Consiglio di Stato. «Sulla prescrizione non mi sono mai sottratto al dibattito», ma «i cittadini devono sapere che c'è una maggioranza che lavora. Questo significa stare a un tavolo a scrivere le norme, non urlare e strillare da mattina a sera». «Trattative sulla prescrizione? Non ne sono a conoscenza».

«Siamo in maggioranza, invece vedo toni di chi sembra all'opposizione. A volte sembra che i testi glieli scrivano Salvini o Berlusconi». Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede risponde ai giornalisti sui critici della riforma della prescrizione, tra cui Matteo Renzi. «Non possono continuare a molestare i cittadini con dichiarazioni che sembrano minacce», ha aggiunto.



Ultimo aggiornamento: 13:30

