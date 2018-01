Salvini: la Fornero va cancellata con Berlusconi troveremo intesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Legge Fornero è sbagliata e va cancellata». Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Circo Massimo su Radio Capital, dicendosi però ottimista sulla possibilità di trovare un'intesa con Berlusconi. A chi gli chiede se pensa di potersi mettere d'accordo con Berlusconi sull'abolizione della riforma delle pensioni, infatti, il leader leghista replica: «Assolutamente sì».Salvini ribadisce di credere necessaria la revisione dei paletti dell'età pensionabile: «Su questo non scherziamo. Stanno lavorando in questi minuti per un patto davanti agli elettori. Se ci sono altri Berlusconi che vogliono lavorare fino a 95 anni, glielo permetti. Non obbligo nessuno a mollare il lavoro, se uno è in gamba e ha voglia. Ma tu dopo 41 anni di lavoro hai maturato il diritto a riavere indietro i tuoi soldi. Il numero è 41».«Berlusconi - prosegue Salvini - dice "ne cancelleremo gli aspetti negativi". Fatto salvo che gli aspetti positivi neancheli ho trovati, facciamo che io per buon senso, per dialogo, per voglia di trovare un accordo, dica: "va bene, cancelleremo gli aspetti negativi della Legge Fornero". Ci mettiamo lì nero su bianco e chiedo a Berlusconi: mi trovi un aspetto positivo e sono pronto a cambiare idea».