Nuovo Parlamento - Si insedia il nuovo Parlamento italiano, inizia diciannovesima legislatura. Per la prima volta le camere si presentano nel loro nuovo formato, ovvero con un numero ridotto di componenti: 400 alla Camera (non più 630) e 200 al Senato (invece di 315), per un totale di 600 eletti. Grazie ai risultati delle elezioni politiche 2022 che si sono svolte lo scorso 25 settembre, il centrodestra può contare su una maggioranza solida in entrambi i rami del Parlamento, ovvero 237 seggi alla Camera (dove ne basterebbero 201 per arrivare alla soglia del 50% più un voto) e 115 al Senato (dove il limite è 101, ovvero 107 se si calcolano anche i senatori a vita).

Tutti gli eletti alla Camera dei deputati

FRATELLI D’ITALIA

Abruzzo

Meloni Giorgia

Roscani Fabio

Silvestri Rachele

Testa Guerino

Basilicata

Caiata Salvatore

Mattia Aldo

Calabria

Antoniozzi Alfredo

Ferro Wanda

Roccella Eugenia

Campania

Cangiano Gerolamo

Cerreto Marco

Cirielli Edmondo

Giorgianni C. Letizia

Rotondi Gianfranco

Schiano Di Visconti M.

Schifone Marta

Vietri M. Immacolata

Emilia-Romagna

Bignami Galeazzo

Buonguerrieri Alice

Colombo Beatriz

Dondi Daniela

Foti Tommaso

Lucaselli Ylenja

Malaguti Mauro

Russo Gaetana

Vinci Gianluca

Friuli Venezia-Giulia

Loperfido Emanuele

Matteoni Nicole

Rizzetto Walter

Lazio

Bellucci M. Teresa

Ciocchetti Luciano

Colosimo Chiara

Lollobrigida Francesco

Milani Massimo

Mollicone Federico

Palombi Alessandro

Pulciani Paolo

Rampelli Fabio

Rossi Angelo

Rotelli Mauro

Ruspandini Massimo

Trancassini Paolo

Volpi Andrea

Liguria

Frijia Maria Grazia

Rosso Matteo

Lombardia

Almici Cristina

Calovini Giangiacomo

Chiesa P. Maria

De Corato Riccardo

Di Maggio Grazia

Frassinetti Paola

Kelany Sara

Maccari Carlo

Maerna Novo Umberto

Malagola Lorenzo

Mantovani Lucrezia

Mascaretti Andrea

Maullu S. Giovanni

Osnato Marco

Pellicini Andrea

Pietrella Fabio

Raimondo C. Fabio

Sbardella Luca

Tremaglia Andrea

Tremonti Giulio

Marche

Albano Lucia

Baldelli Antonio

Benvenuti Gostoli Stefano

Molise

Lancellotta E. Christiana

Piemonte

Amich Vincenzo

Ciaburro Monica

Comba Fabrizio

Coppo Marcello

Delmastro Andrea

Montaruli Augusta

Perissa Marco

Pozzolo Emanuele

Zurzolo Concetta

Puglia

Congedo Saverio

Fitto Raffaele

Gemmato Marcello

Iaia Dario

La Salandra Giandonato

Maiorano L. Giovanni

Matera Mariangela

Sardegna

Deidda Salvatore

Lampis Gianni

Mura Francesco

Polo Barbara

Sicilia

Cannata G. Luca

Caramanna Gianluca

Ciancitto Francesco M. S.

Giordano Antonio

Leo Maurizio

Longi Eliana

Messina Manlio

Pisano Calogero

Varchi Maria Carolina

Toscana

Amorese Alessandro

Donzelli Giovanni

La Porta Chiara

Michelotti Francesco

Rossi Fabrizio

Zucconi Riccardo

Trentino Alto Adige

Ambrosi Alessia

De Bertoldi Andrea

Umbria

Prisco Emanuele

Veneto

Caretta M. Cristina

Filini Francesco

Gardini Elisabetta

Giovine Silvio

Marchetto Marina

Maschio Ciro

Mazzi Gianmarco

Morgante Maddalena

Nordio Carlo

Padovani Marco

Urzì Alessandro

Estero

Di Giuseppe Andrea

LEGA

Abruzzo

Bagnai Alberto

Calabria

Furgiuele Domenico

Loizzo Simona

Campania

Pierro Attilio

Zinzi Giampiero

Emilia Romagna

Bergamini Davide

Cavandoli Laura

Morrone Jacopo

Friuli Venezia-Giulia

Gava Vannia

Panizzut Massimiliano

Pizzimenti Graziano

Lazio

Angelucci Antonio

Freni Federico

Matone Simonetta

Miele Giovanna

Ottaviani Nicola

Liguria

Rixi Edoardo

Bruzzone Francesco

Lombardia

Bordonali Simona

Bossi Umberto

Candiani Stefano

Cecchetti Fabrizio

Centemero Giulio

Comaroli S. Andreina

Crippa Andrea

Dara Andrea

Frassini Rebecca

Formentini Paolo

Giorgetti Giancarlo

Iezzi Igor Giancarlo

Molteni Nicola

Ravetto Laura

Toccalini Luca

Zoffili Eugenio

Marche

Carloni Mirco

Latini Giorgia

Marchetti R. Augusto

Piemonte

Benvenuto Alessandro

Giaccone Andrea

Gusmeroli A. Luigi

Maccanti Elena

Molinari Riccardo

Giglio Vigna Alessandro

Puglia

Bellomo Davide

Di Mattina S. Marcello

Sasso Rossano

Sardegna

Giagoni Dario

Sicilia

Carrà Anastasio

Minardo Antonino

Sudano Valeria C. M.

Toscana

Barabotti Andrea

Montemagni Elisa

Nisini Tiziana

Ziello Edoardo

Trentino Alto Adige

Cattoi Vanessa

Umbria

Caparvi Virginio

Veneto

Andreuzza Giorgia

Bisa Ingrid

Bitonci Massimo

Bof Gianangelo

Coin Dimitri

Fontana Lorenzo

Lazzarini Arianna

Pretto Erik Umberto

Stefani Alberto

Estero

Billi Simone

FORZA ITALIA

Abruzzo

Pagano Nazario

Calabria

Arruzzolo Giovanni

Cannizzaro Francesco

Mangialavori Giuseppe

Campania

Rubano Francesco M.

Ferrante Tullio

Patriarca Annarita

Emilia-Romagna

Saccani Gloria

Tassinari Rosaria

Lazio

Barelli Paolo

Battilocchio Alessandro

Marrocco Patrizia

Tajani Antonio

Liguria

Bagnasco Roberto

Lombardia

Benigni Stefano

Casasco Maurizio

Cattaneo Alessandro

Orsini Felice

Rossello Cristina

Sala Fabrizio

Sorte Alessandro

Squeri Luca

Marche

Battistoni Francesco

Piemonte

Pella Roberto

Pichetto F. Gilberto

Siracusano Matilde

Puglia

Caroppo Andrea

Dalla Chiesa Rita

D’Attis Mauro

De Palma Vito

Gatta Giacomo Diego

Sardegna

Cappellacci Ugo

Pittalis Pietro

Sicilia

Brambilla M. Vittoria

Calderone A. Tommaso

Fascina Marta

Mulè Giorgio

Russo Emilio Paolo

Toscana

Bergamini Deborah

Mazzetti Erica

Tenerini Chiara

Umbria

Nevi Raffaele

Polidori Catia

Veneto

Cortellazzo Piergiorgio

Tosi Flavio



NOI MODERATI

Campania

Bicchielli Giuseppe

Puglia

Colucci Alessandro

Liguria

Cavo Ilaria

Lombardia

Lupi Maurizio

Molise

Cesa Lorenzo

Sicilia

Romano Saverio

Veneto

Semenzato Martina



PARTITO DEMOCRATICO

Abruzzo

D’Alfonso Luciano

Basilicata

Amendola Vincenzo

Calabria

Stumpo Nicola

Campania

De Luca Piero

Graziano Stefano

Sarracino Marco

Speranza Roberto

Emilia-Romagna

Bakkali Ouidad

De Maria Andrea

De Micheli Paola

Gnassi Andrea

Malavasi Ilenia

Merola Virginio

Rossi Andrea

Schlein Elly

Vaccari Stefano

Friuli Venezia-Giulia

Serracchiani Debora

Lazio

Casu Andrea

Ciani Paolo

Di Biase Michela

Madia Marianna

Mancini Claudio

Morassut Roberto

Orfini Matteo

Zingaretti Nicola

Liguria

Ghio Valentina

Orlando Andrea

Lombardia

Braga Chiara

Cuperlo Gianni

Forattini Antonella

Girelli Gianantonio

Guerini Lorenzo

Mauri Matteo

Quartapelle Lia

Peluffo Vinicio

Roggiani Silvia

Marche

Curti Augusto

Manzi Irene

Piemonte

Berruto Mauro

Fornaro Federico

Gribaudo Chiara

Guerra Cecilia

Laus Mauro

Puglia

Lacarra Marco

Pagano Ubaldo

Stefanazzi Claudio

Sardegna

Lai Silvio

Sicilia

Barbagallo Emanuele

Iacono Giovanna

Marino Stefania

Provenzano Giuseppe

Toscana

Boldrini Laura

Bonafé Simona

Fossi Emiliano

Furfaro Marco

Gianassi Federico

Scotto Arturo

Simiani Marco

Trentino Alto Adige

Ferrari Sara

Umbria

Ascani Anna

Valle d’Aosta

Manes Franco

Veneto

Fassino Piero

Letta Enrico

Scarpa Rachele

Zan Alessandro

Estero

Carè Nicola

Di Sanzo Diego

Porta Fabio

Ricciardi Toni



SI-VERDI

Campania

Borrelli Emilio

Mari Franco

Emilia-Romagna

Bonelli Angelo

Soumahoro Aboubakar

Lazio

Zaratti Filiberto

Liguria

Pastorino Luca

Lombardia

Dori Devis

Evi Eleonora

Piemonte

Grimaldi Marco

Puglia

Piccolotti Elisabetta

Sardegna

Ghirra Francesca

Toscana

Fratoianni Nicola

Veneto

Zanella Luana



ALTRI CENTROSINISTRA

Lombardia

Della Vedova Benedetto

Tabacci Bruno

Piemonte

Magi Riccardo

M5S

Abruzzo

Torto Daniela

Basilicata

Lomuti Arnaldo

Calabria

Baldino Vittoria

Orrico Anna Laura

Scutellà Elisa

Tucci Riccardo

Campania

Alifano Enrica

Amato Gaetano

Auriemma Carmela

Bruno Raffaele

Caramiello Alessandro

Carotenuto Dario

Caso Antonio

Costa Sergio

Di Lauro Carmela

Gubitosa Michele

Penza Pasqualino

Ricciardi Marianna

Santillo Agostino

Sportiello Gilda

Emilia-Romagna

Ascari Stefania

Cafiero De Raho Federico

Lazio

Colucci Alfonso

Fontana Ilaria

Silvestri Francesco

Liguria

Traversi Roberto

Lombardia

Barzotti Valentina

Conte Giuseppe

Todde Alessandra

Marche

Fede Giorgio

Piemonte

Appendino Chiara

Iaria Antonio

Puglia

Dell’Olio Gianmauro

Donno Leonardo

Giuliano Carla

L’Abbate Pasqua

Lovecchio Giorgio

Pellegrini Marco

Sardegna

Cherchi Susanna

Fenu Emiliano

Sicilia

Aiello Davide

Cantone Luciano

Carmina Ida

D’Orso Valentina

Morfino Daniela

Raffa Angela

Scerra Filippo

Toscana

Quartini Andrea

Ricciardi Riccardo

Umbria

Pavanelli Emma

Veneto

Cappelletti Enrico

Esteri

Onori Federica



AZIONE-IV

Abruzzo

Sottanelli Giulio

Campania

D’Alessio Antonio

Rosato Ettore

Emilia-Romagna

Gruppioni Naike

Richetti Matteo

Friuli Venezia-Giulia

De Monte Isabella

Lazio

Boschi Maria Elena

Giachetti Roberto

Lombardia

Benzoni Fabrizio

Costa Enrico

Del Barba Mauro

Gadda Maria Chiara

Pastorella Giulia

Piemonte

Marattin Luigi

Ruffino Daniela

Puglia

Carfagna Mara

Sicilia

Castiglione Giuseppe

Faraone Davide

Toscana

Bonifazi Francesco

Veneto

Bonetti Elena

Grippo Valentina



S.V.P.

Trentino Alto Adige

Gebhard Renate

Schullian Manfred

Steger Dieter



ALTRI

Sicilia

Gallo Francesco

Estero

Tirelli Franco

Gli eletti al Senato

FRATELLI D’ITALIA

Abruzzo

Liris Guido Quintino

Sigismondi Etelwardo

Basilicata

Rosa Gianni

Calabria

Orsomarso Fausto

Rapani Ernesto

Campania

Cosenza Giulia

Iannone Antonio

Matera Domenico

Petrenga Giovanna

Rastrelli Sergio

Emilia Romagna

Balboni Alberto

Barcaiuolo Michele

Farolfi Marta

Lisei Marco

Spinelli Domenica

Friuli Venezia Giulia

Ciriani Luca

Tubetti Francesca

Lazio

Augello Andrea

Calandrini Nicola

De Priamo Andrea

Mennuni Lavinia

Mieli Ester

Silvestroni Marco

Scurria Marco

Liguria

Berrino Giovanni

Menia Roberto

Lombardia

Ancorotti Renato

Butti Alessio

La Russa Ignazio

Maffoni Gianpietro

Mancini Paola

Rauti Isabella

Santanchè Daniela

Sisler Sandro

Terzi Giulio

Marche

Castelli Guido

Leonardi Elena

Molise

Della Porta Costanzo

Piemonte

Ambrogio Paola

Malan Lucio

Nastri Gaetano

Salvitti Giorgio

Puglia

Fallucchi Anna Maria

Fazzolari Giovanbattista

Melchiorre Filippo

Nocco Vita Maria

Zullo Ignazio

Sardegna

Pera Marcello

Satta Giovanni

Zedda Antonella

Sicilia

Bucalo Carmela

Musumeci Sebastiano

Pogliese Salvatore

Russo Raoul

Sallemi Salvatore

Toscana

Campione Susanna D.

La Pietra Patrizio G.

Marcheschi Paolo

Petrucci Simona

Umbria

Guidi Antonio

Zaffini Francesco

Veneto

Amidei Bartolomeo

De Carlo Luca

Gelmetti Matteo

Speranzon Raffaele

Urso Adolfo



LEGA

Calabria

Minasi Clotilde

Campania

Cantalamessa Gianluca

Emilia Romagna

Borgonzoni Lucia

Murelli Elena

Friuli-Venezia Giulia

Dreosto Marco

Lazio

Bongiorno Giulia

Durigon Claudio

Paganella Andrea

Liguria

Pucciarelli Stefania

Lombardia

Borghesi Stefano

Calderoli Roberto

Cantù Maria Cristina

Centinaio Gian Marco

Morelli Alessandro

Pirovano Daisy

Romeo Massimiliano

Piemonte

Bergesio Giorgio Maria

Garavaglia Massimo

Puglia

Marti Roberto

Salvini Matteo

Sicilia

Germanà Antonino S.

Toscana

Borghi Claudio

Potenti Manfredi

Trentino Alto Adige

Testor Elena

Valle D’Aosta

Spelgatti Nicoletta

Veneto

Bizzotto Mara

Ostellari Andrea

Stefani Erika

Tosato Paolo



FORZA ITALIA

Basilicata

Casellati Elisabetta

Campania

Silvestro Francesco

Calabria

Occhiuto Mario

Lazio

Fazzone Claudio

Gasparri Maurizio

Lombardia

Barachini Alberto

Berlusconi Silvio

Paroli Adriano

Ronzulli Licia

Molise

Lotito Claudio

Piemonte

Rosso Roberto

Zangrillo Paolo

Puglia

Damiani Dario

Sisto Francesco Paolo

Sicilia

Craxi Stefania

Miccichè Giovanni

Veneto

Bernini Anna Maria

Zanettin Pierantonio



NOI MODERATI

Marche

De Poli Antonio

Trentino Alto Adige

Biancofiore Michaela



PARTITO DEMOCRATICO

Abruzzo

Fina Michele

Calabria

Irto Nicola

Campania

Camusso Susanna

Franceschini Dario

Emilia Romagna

Casini Pier Ferdinando

Delrio Graziano

Manca Daniele

Rando Vincenza

Zampa Sandra

Friuli-Venezia Giulia

Rojc Tatjana

Lazio

Astorre Bruno

D’Elia Cecilia

Liguria

Basso Lorenzo

Lombardia

Alfieri Alessandro

Bazoli Alfredo

Cottarelli Carlo

Malpezzi Simona

Mirabelli Franco

Misiani Antonio

Marche

Losacco Alberto

Piemonte

Borghi Enrico

Giorgis Andrea

Rossomando Anna

Verducci Francesco

Puglia

Boccia Francesco

Valente Valeria

Sardegna

Meloni Marco

Sicilia

Furlan Annamaria

Nicita Antonio

Toscana

Franceschelli Silvio

Parrini Dario

Zambito Ylenia

Trentino Alto Adige

Spagnolli Luigi

Umbria

Verini Walter

Veneto

Lorenzin Beatrice

Martella Andrea



Estero

Crisanti Andrea

Giacobbe Francesco

La Marca Francesca



SI-VERDI

Lazio

De Cristofaro Giuseppe

Lombardia

Magni Celestino

Toscana

Cucchi Ilaria

Veneto

Floridia Aurora



ALTRI CENTROSINISTRA

Trentino Alto Adige

Patton Pietro



M5S

Abruzzo

Di Girolamo Gabriella

Basilicata

Turco Mario

Calabria

Scarpinato Roberto

Campania

Aloisio Vincenza

Bilotti Anna

De Rosa Raffaele

Castellone Maria D.

Lopreiato Ada

Mazzella Orfeo

Nave Luigi

Emilia Romagna

Croatti Marco

Lazio

Maiorino Alessandra

Patuanelli Stefano

Liguria

Pirondini Luca

Lombardia

Marton Bruno

Sironi Elena

Marche

Cataldi Roberto

Piemonte

Pirro Elisa

Puglia

Naturale Gisella

Trevisi Salvatore

Sardegna

Licheri Ettore Antonio

Sicilia

Bevilacqua Dolores

Damante Concetta

Floridia Barbara

Lorefice Pietro

Pisani Giuseppe

Toscana

Bellandi Emanuela

Veneto

Guidolin Barbara

AZIONE-IV

Campania

Gelmini Maria Stella

Emilia Romagna

Fregolent Silvia

Lazio

Paita Raffaella

Lombardia

Lombardo Marco

Versace Giusy

Piemonte

Scalfarotto Ivan

Sicilia

Calenda Carlo

Toscana

Renzi Matteo

Veneto

Sbrollini Daniela

S.V.P.

Trentino Alto Adige

Unterberger Julia

Durnwalder Meinhard



ALTRI

Sicilia

Musolino Dafne

America Meridionale

Borghese Mario A.