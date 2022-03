Paolo Romani, il senatore di "Cambiamo" indagato a Bergamo per corruzione

Paolo Romani, senatore di "Cambiamo" ed ex Forza Italia è indagato dalla Procura di Bergamo per corruzione, nell'ambito dello stralcio di una inchiesta risalente ad alcuni anni fa e relativa al fallimento, nel 2017, della società Maxwork, un fatto di cronaca noto anche per via del coinvolgimento dell'ex marito di Valeria Marini Giovanni Cottone, procacciatore d'affari per la società che era finita sotto la lente dei magistrati di Bergamo. Oggi nel nuovo filone, disposto dal pm Paolo Mandurino, risulta l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Romani. Non risultano invece perquisizioni a suo carico.

