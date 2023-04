Meloni: «Per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità. Liceo Made in Italy? È in dirittura d'arrivo»

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla Fiera di Milano Rho-Pero per l'inaugurazione del Salone del mobile. Ad accoglierla, Maria Porro, la presidente del Salone del mobile, e Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. «Per troppi anni non ci sono stati investimenti sulla natalità». Ha detto la premier parlando a margine della visita. «In Italia abbiamo un problema di tenuta del sistema economico e sociale, non abbiamo investito sulla natalità», ha aggiunto.

«Liceo Made in Italy? È in dirittura d'arrivo»

«Il liceo del Made in Italy e in dirittura d’arrivo. Credo che le aziende capiscano benissimo quando parliamo di rivoluzione culturale che deve basare il lavoro sulla nostra eccellenza, mettere in rapporto l’offerta con la domanda di lavoro. Abbiamo il paradosso di un’alta disoccupazione e la difficolta di trovare lavoratori in settori d’eccellenza. Ritengo una cosa strategica cercare di allineare il rapporto fra domanda e offerta facendo una rivoluzione culturale sul ruolo del sapere artigiano insieme all’innovazione», le parole di Giorgia Meloni.

Lavoro femminile

«In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l'incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli». Ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Salone del Mobile.

Meloni inaugura Salone del Mobile

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inaugurato la 61esima edizione del Salone del Mobile di Milano, che si apre oggi e si chiuderà il 23 aprile. A tagliare il nastro dell'edizione del 2023 è stata la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla presenza tra gli altri del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La manifestazione internazionale dedicata al design e all'arredamento animerà la fiera di Milano a Rho con oltre 2 mila espositori. Gli ultimi due giorni del Salone del Mobile sono aperti anche a pubblico mentre le prime giornate sono dedicate agli addetti ai lavori.