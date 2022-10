Meloni in tailleur nero al giuramento, la figlia Ginevra in tutù rosa. Casellati e Locatelli scelgono il bianco

Una premier in total black. Giorgia Meloni ha scelto - come per le consultazioni - un completo scuro per il giuramento da presidente del Consiglio al Quirinale. Tailleur però, stavolta, nero con giacca avvitata e linea meno maschile. Tutte le donne del nuovo governo (sei) hanno peraltro optato per un completo per la cerimonia di oggi nel salone delle feste. Spiccano, uniche in total white (e sedute vicine), Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli. Subito dietro, le ministre Daniela Santanché e Anna Maria Bernini sfoggiano due tailleur pantalone nero con due camicie, sempre bianche.

Ginevra Meloni al Quirinale: la figlia di Giorgia saltella con lo zainetto e si siede in prima fila accanto al papà Andrea Giambruno

Ministri in completo scuro

Per gli uomini qualche abito blu scuro - ne sfoggia uno Francesco Lollobrigida, tra gli altri - mentre ha scelto il grigio il responsabile dello Sport Andrea Abodi. Matteo Salvini accompagnato dai figli e dalla compagna Francesca Verdini, che spicca per la scelta della stola bordeaux con gonna corta e maxi tacchi. Ma il vero look della giornata è quello della piccola Ginevra, figlia di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, che per l'occasione è arrivata con tutù rosa, zainetto e trecce, in prima fila con il papà tra qualche sorriso e un po' di timidezza.