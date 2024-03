Europee, Meloni: «Dividerci in campagna elettorale a favore della sinistra». La Lega: «Speriamo nessuno preferisca Psa a Le Pen»

Europee. Giorgia Meloni "chiama", la Lega risponde. «Tutti sanno qual è la strategia che io ho in Europa, che peso sia condivisa, do per scontato sia condivisa da tutte le forze di maggioranza, quella di portare la maggioranza di centrodestra anche in Europa.

Meloni firma l'accordo di Sviluppo e coesione con il Presidente del Molise

La nota della Lega

A stretto giro, la nota della Lega: «Da mesi la Lega auspica un Centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, fino ad oggi sono arrivati solo veti sulla Le Pen e sugli alleati della Lega. Speriamo che nessuno, nella coalizione che guida il Paese, preferisca governare l'Ue con Macron e i socialisti, piuttosto che con la Lega e i suoi alleati».

Le parole del premier

«Siamo tutti in campagna elettorale, e le campagne elettorali io le capisco, dopodiché non sono preoccupata: tutti sanno, in Italia e all'estero, che se c'è una che non ha mai governato e mai governerà con la sinistra, si chiama Giorgia Meloni», ha sottolineato ancora Meloni a margine della firma dei Patti di coesione con la Regione Basilicata, rispondendo a una domanda sulla campagna elettorale per le Europee di giugno.

La candidatura di Meloni

«Quando scioglieró il nodo sulle Europee sarete i primi a saperlo. Ho detto che deciderò alla fine». Così Giorgia Meloni a Campobasso risponde a una domanda sulla sua eventuale candidatura alle elezioni Europee.