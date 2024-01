Meloni compie 47 anni: «Ricevuto gli auguri da Conte, quelli di Renzi non mi pare. I 50? Li farò a Palazzo Chigi»

Quanto vale un anno a Palazzo Chigi? «La durata di una legislatura», quindi 5 anni. Gli auguri dei competitors? Quelli di Renzi «non mi pare» di averli ricevuti, «ma non sono riuscita a scorrerli tutti», «mi ha fatto gli auguri Giuseppe Conte, all'alba, i primi che ho letto», arrivati «alle 8», magari solo per svegliarla? «Possibile», ride Giorgia Meloni, ai microfoni di Un giorno da pecora per il suo 47esimo compleanno.

Le parole

A chi le domanda se festeggerà questa sera, «mi sa di no, casomai recuperiamo», risponde la premier. Quanto alla domanda se compirà i 50 anni a Palazzo Chigi, i conduttori fanno i conti sul termine della legislatura -ottobre 2027- «allora per forza», risponde, raccontando di aver ricevuto gli auguri anche «da Von Der Leyen e Rishi Sunak», mentre del leader indiano Modi, «non abbiamo il numero diretto, ci sentiamo più» su linee «istituzionali», ma «siamo buoni amici», conferma. Alla domanda del regalo desiderato poi, la presidente del Consiglio confida che vorrebbe «dormire», perché dorme poco? «Un pochetto», conferma.

I propositi

«Morto che parla...», ha detto Meloni citando l'espressione della smorfia che accompagna il numero dei suoi anni. «Me ne sento 47, forse anche 48 o 49 in questo momento. Dopo le feste me ne sento anche di più, anche quando sali sulla bilancia ci sono queste dinamiche qua», ha aggiunto la premier scherzando con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, i conduttori della trasmissione radiofonica che le hanno chiesto se non ha più tempo di allenarsi. «Oggettivamente un pò meno, non è neanche una questione di tempo ma anche di stanchezza fisica, però tento - ha risposto la premier - ma fra i buoni proposti dell'anno nuovo c'è anche quello di tornare ad allenarmi con costanza. Tutti i buoni propositi che si fanno a fine anno...»