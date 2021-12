Mattarella conferma agli ambasciatori che non resterà al Quirinale. «Consentitemi infine, in questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimervi fervidi auguri per il Natale, per il Nuovo Anno e per il futuro. A tutti Voi e alle Vostre famiglie». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella chiudendo il suo alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo.