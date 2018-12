Manovra, domani il voto di fiducia, ma per l'esito finale servirà anche sabato

Il governo, attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sulla manovra. Subito dopo l'Aula è stata sospesa per la convocazione della capigruppo che ha poi stabilito le prossime tappe.



Il voto di fiducia prevede dichiarazioni di voto a partire dalle 17.30 di venerdì per poi procedere alle due chiame dalle 18.50. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio che ha previsto una seduta ad oltranza con notturna fino a mezzanotte per procedere poi alle votazioni degli articoli (l'art.1 alle 20.15 poi una quarantina di voti dal 2 al 19) e dei 297 ordini del giorno. La conclusione non è dunque prevista prima di sabato.

«Credo, dalle interlocuzioni che stiamo avendo, che l'Europa si aspetti una manovra che voglia abbassare il più possibile il debito pubblico. E il debito pubblico non si abbassa con l'austerity. La trattativa è in corso ma non ho sentito né da una parta né dall'altra un attaccamento ai numeri o alle percentuali». Così Luigi Di Maio, parlando con i cronisti fuori Palazzo Chigi. Secondo il vicepremier la manovra deve abbassare il debito «aumentando la domanda interna, gli investimenti, cioè aumentando il potere d'acquisto delle persone». Quindi non toccherete il rapporto deficit-Pil al 2,4? «Questo fa parte della trattativa attuale, non sono affezionato al numero ma pretendo di mantenere le promesse di fronte ai cittadini italiani», risponde Di Maio.



