M5S, assemblea congiunta dei parlamentari. Conte pronto a nomina dei suoi vice: da Taverna a Turco, i nomi in pole

E' fissata per oggi alle 19, presso l'Auletta dei Gruppi della Camera, l'assemblea dei gruppi parlamentari M5s con il presidente del Movimento, Giuseppe Conte. All'ordine del giorno della riunione c'è l'analisi dei risultati delle recenti consultazioni elettorali, comunali e regionali. L'assemblea potrebbe costituire anche l'occasione per l'ex premier per rendere noti i nomi dei suoi vicepresidenti.

Una mossa con la quale inizierebbe a prender forma la nuova struttura del Movimento ma anche un percorso politico che dovrebbe portare i cinquestelle ad un'alleanza meglio definita con il Pd. Le figure in prima fila per collaborare strettamente con Conte ma anche per rappresentare le varie anime del Movimento sarebbero Paola Taverna, vicepresidente del Senato. Riccardo Ricciardi, deputato toscano considerato vicino all'ala di sinistra di Roberto Fico, Mario Turco commercialista che con Conte ha collaborato quasi gomito a gomito durante la sua permanenza a Palazzo Chigi Mario Turco. Tra i nomi circolati nei giorni scorsi anche quelli dell'ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e della viceministra allo Sviluppo, Alessandra Todde.